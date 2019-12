Confira a previsão para os primeiros dias de 2020 em Rondônia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que, para essa quarta-feira, primeiro dia do ano de 2020, o tempo continua instável em Rondônia. O sol aparece sempre entre muitas nuvens, deixando o céu nublado, com períodos de céu encoberto e deve ocorrer pancadas de chuvas acompanhadas com trovoadas, a partir da tarde, em todo o Estado, inclusive na capital Porto Velho.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o fluxo convergente de umidade em baixos níveis da atmosfera ainda favorece a organização de muita instabilidade em grande parte do sul da Amazônia, inclusive sobre Rondônia. Por conta disso, o tempo mudará pouco em Rondônia nesta quinta-feira, onde a previsão é de céu nublado a encoberto em todo o Estado. Nas regiões do Vale do Guaporé, Central, do Vale do Jamari e no Norte do Estado, inclusive na capital Porto Velho há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais regiões rondonienses o sol aparece pouco ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas entre a tarde e noite.