Rolim de Moura – Carro desgovernado bate em pelo menos 5 veículos estacionados

Um perito da Polícia Civil de Vilhena está a caminho da fazenda São Domingos, que fica no distrito de Novo Plano, pertencente a Chupinguaia, onde duas pessoas morreram afogadas na manhã deste domingo, 29.



De acordo com informações não oficiais apuradas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, uma das vítimas é o gerente da Fazenda São Domingos, identificado até o momento apenas como “Fabiano” (FOTO). O outro morto é um adolescente que, segundo moradores de Chupinguaia, é sobrinho do gerente.



Conforme as primeiras informações, Fabiano teria tentado salvar o garoto, que se afogava dentro de um tanque usado como reservatória para tratar do gado confinado na propriedade.



Ainda não foram divulgados os detalhes do duplo afogamento. O FOLHA DO SUL ON LINE segue acompanhando o caso. Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação