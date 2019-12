Polícia confirma ataque de maníaco sexual tentou estuprar mulher e faz alerta sobre perigo em estrada vicinal

Um veículo Fiat Palio colidiu em pelo menos 5 outros veículos nesta segunda-feira (30), na Avenida 25 de Agosto Centro em frente a uma loja de roupas Centro de Rolim de Moura.

Segundo informações o proprietário do veículo Fiat Palio estacionou o carro em frente a um estabelecimento comercial e deixou o veículo em posição de neutro e frei de mão sem puxar, momento em que o proprietário do carro adentrou na loja, o veículo começou a descer desgovernado atingindo outros carros e uma motoneta Biz e uma motocicleta Bros que estavam estacionados atrás do Palio.

Os carros que estavam estacionados atrás do pálio sofreram danos materiais, no momento do incidente não havia ninguém em nenhum dos veículos, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para procedimentos de registro.

Prejuízo grande nos veículos que estavam estacionados e no próprio palio que ficou com a parte traseira bastante danificada.

