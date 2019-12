Mais um Homicídio Registrado em Alta Floresta Lourival Cristiuma Neres

Thiago Rodrigues pai de família que sofreu um acidente indo para o trabalho e precisa fazer uma cirurgia no valor em média 13.000 estamos pedindo a contribuição pois o mesmo é pai de duas crianças esposa paga aluguel estão necessitando de nossas ajuda quem puder contribuir pode ligar no meu número 9 9972-6065 e fale com a vereadora Marilza ou com Zé da Honda 98500-8139.

Fonte Florestanoticias.com