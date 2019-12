Jovem é assassinada na frente dos filhos a mando do marido preso

O homicídio aconteceu na noite deste domingo (29), em uma balneário conhecido como “Balneário da Glorinha” que fica localizado na linha cinquentinha zona rural de Alta Floresta.

Segundo informações a vítima identificada como Lourival Cristiuma neres de 27 anos estava no referido balneário juntamente com seu irmão, onde começaram uma discussão por motivo fútil com os três homens.

Após a discussão e serem ameaçados com canivetes pelos suspeitos a vítima Lourival e seu irmão saíram do local e foram embora.

Por volta das 20h00 os dois irmãos retornaram ao balneário e foram surpreendidos pelos três homens que ao avistá-los adentrando ao balneário correram em direção aos dois, onde um dos homens estava com revólver na mão.

Neste momento a vítima Lourival e seu irmão recuaram com uma motocicleta e começaram a fugir sentido Alta Floresta, foi quando o irmão da vítima viu a arma na mão do autor do crime e ouviu três disparos.

Logo em seguida percebeu que seu irmão Lourival havia caído da motocicleta, atingido por um dos disparos, então continuou com sua moto até conseguir efetuar uma ligação para a Policia.

Rapidamente a Policia Militar compareceu ao local conseguiu interceptar um veículo VW Gol que saia do local, dentro do carro estava um dos suspeitos do Homicídio juntamente com outro comparsa.

Durante uma busca pessoal, foi encontrado pelos miliares no bolso do comparsa 4 (quatro) munições deflagradas e um coldre de arma em sua cintura, ainda foram encontradas mais 4 munições intactas calibre 38 dentro do veículo VW Gol e uma munição deflagrada.

Logo após os envolvidos foram apresentados ao Delegado de Plantão para providencias cabíveis, o corpo da vítima foi entregue para funerária de plantão após os trabalhos Periciais.

Na manhã desta segunda-feira (30) a Policia Civil de Alta Floresta realizou diligências no local do homicídio e localizou a possível arma utilizada no crime, onde será periciada e juntada a ocorrência.

Os suspeitos encontram-se a disposição da justiça.

