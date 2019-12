2020 CHUVOSO: Sipam prevê pancadas de chuva na virada do ano em Rondônia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a instabilidade continua e o tempo não muda muito em Rondônia nesta terça-feira, último dia do ano de 2019. A previsão para todo o Estado, inclusive a capital Porto Velho é de um dia de céu nublado a encoberto, com o sol aparecendo sempre entre muitas nuvens.

Entre a tarde e à noite algumas nuvens ficam mais carregadas, por conta do calor e da alta umidade do ar, e por conta disso, há previsão de ocorrer pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões rondonienses.

Fonte: Sipam