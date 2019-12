Veja as imagens do acidente com ônibus e a carreta na BR-364 em Vilhena

A reportagem do Jornal Eletrônico PortalP1 ainda está acompanhando a movimentação de ambulâncias que prestam socorro as vítimas do acidente próximo do Hotel Fazenda Ávila, ocorrido próximo das 20h00 deste sábado, dia 28 de dezembro.

Conforme apurado com coletas de imprensa, há uma grande movimentação no Hospital Regional, onde a todo instante chegam as vítimas da tragédia que vitimou ao menos seis pessoas e feriu outras dezesseis, sendo que há pelo menos três gestantes entre os feridos.

Há relatos de pessoas com mutilações, por causa da gravidade do acidente. As vítimas que morreram no local, ainda não foram removidas. A perícia, PRF e Bombeiros, ainda estavam no local. O trânsito ainda está fechado em ambos os lados da BR-364.

O Jornal Eletrônico PortalP1 vai continuar buscando informações através do correspondente Nelson Salim Salles, que é da cidade de Presidente Médici (RO) na Região Central do Estado.

A princípio houve divulgação de que a empresa TransBrasil seria a proprietária do coletivo, mas em contato com pessoas ligadas a empresa, a informação não foi confirmada.

A PRF divulgou através do inspetor João Paulo Lobato que o coletivo é de uma empresa de nome Bruna Turismo que seguia para Porto Velho. A PRF também confirmou as seis mortes até as 22h00 deste sábado.

A qualquer momento mais informações sobre a tragédia.

Fonte: Portal Central Ro