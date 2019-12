Batismo de idoso em estado terminal emociona e viraliza

veterano da Marinha dos EUA se batizou em um hospital na Carolina do Sul onde está internado tratando de um câncer em estado terminal. Segundo a Fox News, a família se surpreendeu com o pedido dele de se batizar, mas fizeram tudo o possível para que esse desejo fosse realizado.

“Ele sempre leu a Bíblia, mas nunca havia sido batizado”, disse Jim, filho de Jenis James Grindstaff. “Ele queria mostrar que acredita mais do que qualquer outra coisa.”

Em 11 de dezembro, usando o fundo de necessidades especiais de cuidados paliativos, a Spartanburg Regional conseguiu transportar Grindstaff para o centro de vida assistida onde a capelã Terrell Jones estava esperando.

“Ele queria imersão total”, observou Jones. No entanto, Grindstaff não pôde ser reduzido a uma piscina batismal tradicional por causa de seus problemas médicos. Spartansburg trouxe uma banheira especial de 60 litros projetada para ajudar pacientes que não conseguem entrar e sair dos banhos tradicionais.

O hospital psiquiátrico onde ele está internado nem sempre pode ajudar a satisfazer os últimos desejos, mas Jones pensou: “Vamos fazer isso acontecer”. Desde então, um vídeo do batismo se tornou viral, com mais de 200.000 visualizações.

Vestido com uma camiseta branca, o vídeo mostra Grindstaff molhado, enquanto a água é derramada sobre sua cabeça. Os membros da família de Grindstaff – que estão por trás das câmeras – aplaudem e aplaudem no final do batismo.

