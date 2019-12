URGENTE: Caminhão tomba após falha mecânica na RO-010 em Rolim de Moura

O condutor do caminhão que tombou na RO-010, em Rolim de Moura, conseguiu sair ileso. O acidente teria sido provocado por uma falha mecânica no veículo.

O acidente ocorreu próximo a linha 200, quando o condutor seguia de Rolim de Moura sentido ao Distrito de Nova Estrela.

De acordo com as informações do motorista, travou a barra de direção, com isso, o condutor perdeu a direção do veículo e o caminhão acabou capotando e ficando no meio da pista.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito.

Fonte: Rolim Notícias