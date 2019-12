SAÚDE: Veja os 8 alimentos que jamais devem ser reaquecidos

Costuma aquecer os alimentos que sobraram do jantar ou do almoço? Sim, trata-se de uma ótima forma de evitar o desperdício. Porém, há alimentos que, quando aquecidos uma segunda vez podem ser prejudiciais e perigosos para a saúde e bem-estar.

O jornal britânico Mirror divulgou uma lista de oito alimentos que jamais deve colocar novamente no micro-ondas, forno ou fogão:

Aipo

O nitrato deste vegetal pode tornar a sua sopa tóxica caso seja aquecido pela segunda vez.

Ovos

Geralmente é seguro reaquecer ovos, desde que estes não tenham estado previamente armazenados em ambientes quentes.

Espinafres

Tal como no caso do aipo, os nitratos que fazem tão bem à saúde não ‘gostam’ de ser aquecidos mais do que uma vez e podem até gerar propriedades cancerígenas.

Cogumelos

O ideal é comê-los assim que termine de prepará-los. Seguir este conselho pode proteger o seu estômago dos efeitos da deterioração das proteínas.

Batatas

Cuidado com este alimento básico. Deixá-las esfriar à temperatura ambiente e depois colocá-las na geladeira pode causar botulismo quando as voltar a aquecer.

Frango

Aquecer frango pela segunda vez pode causar problemas de estômago. Certifique-se de que o interior do alimento está bem quente antes de o comer.

Beterraba

Como é rica em nitratos, quando aquecida pode ocasionar dores de estômago.

Arroz

O arroz é um dos alimentos mais comuns no que diz respeito às ‘sobras’. Entretanto, pode ser o responsável por uma intoxiacação alimentar grave. O problema não está em aquecê-lo, mas na forma como é armazenado e no tempo que passa à temperatura ambiente. O arroz cru pode conter micro-organismos que conseguem sobreviver ao aquecimento. Ao deixar o arroz fora da geladeira por muito tempo, esses micro-organismos multiplicam-se e podem causar intoxicações alimentares que resultam em vômitos e diarréia