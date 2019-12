PREVISÃO DO TEMPO: Último fim de semana do ano será de pancadas de chuva em RO

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas em todo o estado nesse sábado. A atmosfera continuará bastante instável em toda Rondônia, proporcionando a formação de nuvens de chuva que faz com que o tempo permaneça nublado a encoberto no centro norte e vale do Guaporé, e permanecerá nublado nas demais áreas do centro sul Rondoniense.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o domingo amanhecerá com o céu nublado em todo o estado podendo haver períodos de céu encoberto entre a tarde e a noite. A previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo pouco deve mudar nessa segunda-feira. Ainda há bastante instabilidade provocando a formação de nuvens de chuvas. A previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões do estado. O tempo será de nublado a encoberto no centro norte e vale do Guaporé, e permanecerá nublado nas demais áreas do centro sul Rondoniense.

Fonte: Sipam