Muro de casa é engolido por cratera em vídeo impressionante

Cratera estava aberta há dois meses e ameaçava estrutura. Caso aconteceu na noite desta quinta-feira, em Manaus, e não deixou feridos.



Em um vídeo impressionante, moradores de uma casa na Zona Oeste de Manaus filmaram o exato momento em que o muro de uma casa é “engolido” por uma cratera que ameaçava a estrutura da casa há pelo menos dois meses. O buraco, de seis metros de comprimento e quatro de profundidade, havia sido denunciado por populares nesta quinta-feira (26).

De manhã, após a denúncia da situação da Rua 29, do bairro Lírio do Valle II, uma equipe da Rede Amazônica foi até o local onde a cratera estava aberta. Em entrevista, moradores já falavam do medo de casas serem engolidas pelo buraco.

À noite, o desabamento de um muro foi filmado pelos moradores da casa mais próxima à cratera. Na manhã desta sexta-feira (27), abalado, o dono da casa contou que está sem energia desde então e lamentou o prejuízo. As imagens, impressionantes, mostram toda a fachada da casa desabando dentro do buraco.

“Eu não dormi direito aflito e preocupado de poder desabar mais alguma parte de casa”, disse.

ratera causada por tubulação

Segundo moradores, um problema na tubulação de esgoto causou a abertura da cratera. Ainda na tarde desta quinta-feira (26) a empresa Águas de Manaus junto com a Prefeitura da capital iniciou serviços no local por conta do rompimento da tubulação.

Conforme os moradores, o serviço relacionado ao problema da tubulação já foi resolvido. Nesta sexta-feira (27), o G1 acompanhou o trabalho dos funcionários de uma empresa responsável pela energia elétrica no local. Eles realizavam o conserto do poste da rua. A previsão é que até o fim da tarde o serviço seja restabelecido.

Fonte: G1