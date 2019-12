Moto que foi roubada em Ji-Paraná da moradora de Rolim foi recuperada pela PM

Na terça-feira, dia 24, em Ji-Paraná (RO), foi roubada uma motocicleta NXR Bros, de uma moradora do município de Rolim de Moura, porém foi recuperada na noite de quinta-feira, dia 26.

De acordo com as informações, a motocicleta foi abandonada pelos indivíduos na Rua Jacarezinho, entre T-20 e T22, no Bairro Val Paraíso, em Ji-Paraná.



Após ser recuperada pela PM, a motocicleta foi levada a UNISP para registro de ocorrência e posteriormente ser restituída a proprietária.

Fonte: Rolim Notícias