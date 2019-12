Menino de 12 anos com problemas mentais é suspeito de matar irmã de oito meses

Bebê foi esfaqueada em Caseara, na região oeste do Tocantins. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital em Paraíso do Tocantins.

Uma bebê de oito meses foi morta a facadas em Caseara, na região oeste do Tocantins, nesta quinta-feira (26). O crime foi no fim da tarde e o principal suspeito é o irmão da vítima, que tem 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, o menino tem problemas mentais. Ele foi levado para a Delegacia de Paraíso do Tocantins e o Conselho Tutelar acompanha o caso.

Na manhã desta sexta-feira (27) o menino seguia apreendido. A polícia informou que aguarda uma decisão judicial a respeito do que deve ser feito com ele, uma vez que os problemas mentais precisam ser comprovados por laudos médicos.

A menina chegou a ser socorrida, ela morreu no Hospital Regional de Paraíso em função dos ferimentos. O Instituto Médico Legal confirmou que foi chamado para buscar o corpo. A liberação para o enterro depende da apresentação de documentos pelos familiares, isso ainda não tinha acontecido até às 8h desta sexta-feira (27).

A Polícia Civil ainda investiga quais foram as circunstâncias do crime.

Fonte: G1