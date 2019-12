Rapaz de 20 anos pula de picape em movimento e sofre traumatismo craniano

Na manhã de ontem a Polícia Militar foi acionada após um rapaz de 21 anos, identificado como Juan Emanoel Vareschinin dos Santos, dar entrada no Hospital Regional de Vilhena, apresentando ferimentos graves.

O jovem havia pulado de uma picape em movimento no centro da cidade e, segundo os médicos que o atenderam, teria sofrido “um traumatismo craniano grave e possível trauma torácico ou abdominal”.

De acordo com a ocorrência sobre o caso registrada na Unisp, a vítima havia saído de uma festa realizada na casa de um amigo e seguia com outros quatro rapazes para buscar uma caixa térmica e um cabo de som.

Ao passar em frente sua casa, Juan teria pedido para descer e ficar no local. Os demais ocupantes da picape não concordaram e um deles disse que se o colega quisesse mesmo ficar em casa deveria pular do veículo, mas alegou que falou isso apenas em tom de brincadeira. A vítima, no entanto, abriu a porta do carro e pulou.

Após a queda, os jovens pararam o veículo e, ao constatar que Juan estava inconsciente, ligaram para os Bombeiros. O garoto foi levado até o HR, onde ele permaneceu internado, em virtude da gravidade dos ferimentos.

Pouco depois, a polícia localizou a Chevrolet S-10 envolvida no acidente. A picape era conduzida por um jovem de 27 anos que foi submetido ao teste do bafômetro, ficando constatado que ele não havia bebido.

Os outros ocupantes do carro envolvido no acidente foram levados à Unisp para prestar esclarecimentos.

