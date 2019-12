Mulher é encontrada seminua e morta em construção

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta com ferimentos graves na cabeça na manhã desta quinta-feira (26) no Setor Industrial, em Sinop (480 km de Cuiabá).

As informações são de que a Polícia Civil esteve no local e constatou que a morte pode ter sido causada com restos de construção que estão no local.

A vítima estava seminua e no local foram encontradas manchas de sangue. O corpo estava em cima de um concreto e foi encaminhando ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop.

Ainda não há informações de suspeito e nem a motivação da morte. A Polícia Judiciária Civil investiga o crime.

Fonte: Lapada Lapada