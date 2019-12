Mais de mil multas são aplicadas pela PRF na fiscalização de Natal

Redução de 37,5 por cento no número de acidentes é destaque positivo da operação

No total foram realizadas 241 atividades operacionais, incluindo Comandos de fiscalização de trânsito urbano e rural, fiscalização de veículos de transporte coletivo, uso de cinto de segurança e dispositivo de segurança para crianças (cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação), alcoolemia, ultrapassagem dentre outras temáticas de segurança de trânsito.

Destaca-se positivamente a diminuição no número de acidentes e de feridos no período. Nos seis dias de operações houve o registro de 20 acidentes relevantes, sendo 6 deles classificados como graves. No total 28 pessoas ficaram feridas e 1 pedestre veio a óbito (atropelamento em Jaru, dia 20);

No ano de 2018, em data equivalente, foram registrados 32 acidentes; 8 com gravidade, nos quais 34 pessoas ficaram feridas e 3 óbitos foram constatados;

Na temática educação para o trânsito foram realizadas 4 atividades específicas, atingindo um total de 444 pessoas.

Durante os dias de operação 2.032 veículos foram abordados pelos agentes nos quais 3.047 pessoas foram fiscalizadas, dos quais 1.209 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro.

Na área de fiscalização de trânsito foram aplicados 1.085 autos de infração com abordagem, sendo os principais:

Alcoolemia: 33

Cinto de segurança: 110

Criança sem cadeirinha: 39

Ultrapassagem: 103

As métricas do sistema de ocorrências criminais contabilizaram 35 atividades, sendo as mais relevantes:

Apreensão de 27,8 kg de maconha, dia 20, em Ji-Paraná;

Apreensão de 3,0 kg de skunk, dia 25, em Vilhena;

Embriaguez ao volante: 15 motoristas conduzidos à Polícia Judiciária

A Polícia Rodoviária Federal reforça os cuidados que os motoristas devem atentar para período do Ano Novo, com o objetivo de promover maior segurança no trânsito:

Manutenção preventiva dos veículos (pneus, suspensão, óleo e água do motor) é fundamental para evitar incidentes que podem encurtar a viagem da família;

Todos os ocupantes do veículo devem utilizar cinto ou dispositivo de segurança (a popular cadeirinha);

Nas rodovias de pista simples, como a maior parte das BRs em Rondônia, o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, é obrigatório;

Em condições de chuva ou baixa visibilidade, diminua a velocidade para uma condução mais segura;

Realize ultrapassagem apenas nos trechos permitidos e com distância de segurança adequada;

Por fim, o mais importante: Se beber, NÃO DIRIJA!

O número de emergência da PRF é o 191 e pode ser acessado de maneira gratuita de qualquer telefone.

Fonte: Rondoniaovivo