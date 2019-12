Um caminhão boiadeiro derrubou o padrão de energia do Cartório Eleitoral, após enroscar e puxar os fios, deixando vários moradores da região sem energia, na manhã desta quinta-feira, (26/12), no cruzamento da Rua Corumbiara com Avenida São Luiz no Centro de Rolim de Moura (RO).

A equipe da Energisa já está no local realizando o reparo para normalizar o fornecimento da energia na região.

Fonte: InfoRondônia