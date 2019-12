Bandidos roubam moto de moradora de Rolim em plena luz do dia em Ji-Paraná

Em Ji-Paraná (RO), na tarde de terça-feira, dia 24, uma mulher foi rendida por bandidos em plena luz do dia. De acordo com as informações, a mulher trafegava de motocicleta, porém ao parar próximo de um comércio, no Bairro Nova Brasília, foi surpreendida por dois indivíduos, que estavam em uma Biz de cor preta.

A garupa apontou uma arma de fogo em direção da cabeça da vítima e exigiu que a mulher entregasse a motocicleta. A proprietária da motocicleta, NXR Bros, vermelha, placa OHS-9713, ano 2019, reside no município de Rolim de Moura. Qualquer denúncia sobre o paradeiro da motocicleta pode ser feita através do número 190 da PM ou 3442-1411 da Polícia Civil.