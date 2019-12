Após denúncias, Polícia Militar prende o “Taradão das Calcinhas”

Após várias diligências, policiais militares conseguiram neste Dia de Natal (25), prender o “Taradão da Calcinhas”, um homem que vinha atormentando a vida de mulheres na zona rural do Município de Croatá, na zona Norte do estado (a 235Km de Fortaleza). Ele invadia quintais para furtar dos varais as calcinhas das mulheres.

Na tarde de ontem, policiais militares do Destacamento da PM de Croatá receberam, via telefone, a informação de que o tarado estava agindo na localidade de Sítio Tabosa, na zona rural do Município. Imediatamente, a patrulha comandada pelo sargento PM Alves, na viatura 3722, se deslocaram até a comunidade indicada e conseguiram descobrir onde o tarado estava escondido.

Valdecir V., de S., 55 anos, estava em casa, armado com um facão e usando uma calcinha amarela. Tentou resistir à prisão, mas logo foi dominado e desarmado. Aos policiais ele confessou o crime e disse que furtava as calcinhas para usá-las. Na casa foram encontradas várias peças íntimas femininas. O acusado foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Riacho em foco