4 milagres que a água morna pode fazer no seu organismo

Quando você está com aquela sede enlouquecedora, o que você prefere: um belo copo de água fria ou um copo de água morna? A maioria das pessoas vai dizer que a água fria é a melhor pedida, mas, na verdade, todo mundo deveria estar tomando mesmo é água quente, pelo menos em temperatura natural.

Conforme você vai ver hoje, a água morna tem uma série de vantagens que pouca gente conhece, mas que fazem uma grande diferença no funcionamento do organismo. Só para você ter noção, tudo pode melhorar, do sistema digestivo ao sistema circulatório.

E, sim, a água morna também pode ajudar a eliminar aquela barriguinha irritante. Ao que tudo indica, nessa temperatura, a água ajuda a digerir melhor os alimentos, a absorver os nutrientes e a eliminar as toxinas mais rápido. Interessante, não?

Mas, claro, as vantagens de substituir seu copo de água fria por água em temperatura ambiente não param por aí. Abaixo, na lista, você confere melhor essa história.

Descubra por que água morna pode ser melhor para seu organismo:

1. Sistema digestivo

Segundo dizem, a água fria ajuda a solidificar a gordura da comida que você ingeriu, o que acaba retardando a digestão. Por outro lado, se você toma água morna, o alimento é digerido mais facilmente e você ainda dá um empurrãozinho na absorção dos nutrientes, impedindo também a constipação.

2. Sistema respiratório

A água fria acaba ajudando a acumular o muco e aumenta, o que aumenta o risco de infecções do aparelho respiratório, além do risco de causar uma inflamação da garganta.

Mas, se você prefere água morna, o efeito é oposto. O que acontece é o alívio da garganta, em caso de irritação; e ajuda também a amenizar os sintomas de doenças respiratórias. Além disso, é essa é a única forma de realmente matar a sede.

3. Sistema circulatório

Outro efeito das temperaturas diferentes da água é sobre o sistema circulatório. A água fria acaba estreitando os vasos sanguíneos, enquanto a água morna dilatam o vasos, melhorando a circulação sanguínea nos tecidos e órgãos. Isso faz com que seu organismo elimine toxinas mais rápido.

4. Sistema nervoso

Pesquisas mostram que temperaturas baixas são uns dos fatores que aumentam os riscos de se ter uma dor de cabeça. A água fria, obviamente, tem efeito similar e pode despertar até mesmo crises de enxaqueca em quem sofre do problema.

Por outro lado, a água morna ajuda a aliviar a dor e a eliminar os espasmos.

E aí, convencido de que você deveria preferir um copinho de água natural na hora da sede? Agora, se só tiver água fria, é melhor beber que ficar com sede, hein!?

Fonte: Segredos do Mundo