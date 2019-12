Kauã vitor da Silva de 3 anos, morre minutos após receber injeção em hospital

É com imenso pesar que informamos o falecimento de Kauã vitor da Silva de apenas 3 anos, familiares de Kauã é de família pioneira em Seringueiras, onde reside os tios e avós.

Na tarde da última terça-feira (24) Kauã vitor da Silva de apenas 3 anos faleceu minutos após receber uma injeção no hospital de Guariba/MT. Os pais levaram Kauã até o hospital com febre e garganta inflamada, após chegar em casa Kauã começou a passar mal e arroxear partes do corpo e sangramento nas narinas e acabou falecendo.

Os pais registraram Boletim de ocorrência para apurar o caso. Nesta quarta-feira (25), de manhã o corpo de Kauã foi encaminhado de avião para Juína/MT para realização de autópsia para diagnosticar a causa da morte.

Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. (João 11:25-26)

Da redação – Planeta Folha