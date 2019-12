INUSITADO – Idoso distribuí dinheiro após roubar banco, ‘Feliz Natal’

O Natal chegou e o espírito natalino invadiu os lares do mundo inteiro, contagiando as pessoas com um sentimento de amor. Um caso inesperado e até cômico aconteceu no Colorado, situado nos Estados Unidos.

Um homem de barba branca assaltou um banco dois dias antes do Natal. O que parecia ser um crime, digamos que, normal, se tornou surpreendente. Após o roubo, distribuiu o dinheiro que havia pego para as pessoas que passavam na rua naquele momento.

Por mais errado que seja a atitude, configurando um crime, o homem desejava Feliz Natal a todos que entregava as cédulas monetárias. “Ele começou a tirar dinheiro da sacola e jogá-lo e disse ‘Feliz Natal’!”, disse uma testemunha em entrevista à um jornal local.

O roubo aconteceu nesta segunda-feira (23) ao meio-dia, de acordo com informações da polícia responsável da apuração do caso. Descreveu o homem que roubou como um “homem branco idoso”, que teria roubado o Academy Bank, e para concluir êxito na empreitada criminosa, teria ameaçado os funcionários do banco com uma arma.

O criminoso foi identificado pela polícia como David Wayne Oliver, de 65 anos de idade, e foi preso após sua conduta delituosa. No momento da sua prisão, não foi encontrado a suposta arma de fogo que teria sido utilizada por ele.

As pessoas que receberam o dinheiro distribuído pelo homem, tentaram devolver a quantia ao banco, de acordo com informações de uma testemunha. Mas, é estimado que milhares de dólares ainda estão desaparecidos, segundo informações de um policial.

por InfoRondônia

Fonte: 1News