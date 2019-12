IMAGENS FORTE: Carro força ultrapassagem, bate em moto e mata casal atropelado

Um acidente impressionante envolvendo um carro, uma moto e um caminhão, e que acabou com a morte de duas pessoas, foi registrado na BR-376, em Maringá, região norte do Paraná. A causa da tragédia foi a imprudência de um dos motoristas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o carro tentando ultrapassar um casal que estava em uma moto e acaba atingindo o outro veículo. Com a batida, os dois são jogados na via e acabam atropelados pelo caminhão, que estava na outra faixa.

O vídeo, gravado da carroceria do caminhão, revela que a tentativa de ultrapassagem por parte do motorista do carro era proibida, uma vez que a rodovia tem apenas duas faixas e uma delas era ocupada pelo caminhão.

O casal que estava na moto chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motorista do carro foi encaminhado para um hospital da região e liberado horas depois.

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente poderia ter sido ocasionado pela perda de controle da moto por parte do piloto. Entretanto, com a divulgação das imagens, a situação deve mudar.

De acordo com a Polícia Civil, os motoristas envolvidos na tragédia devem ser ouvidos, para que possam prestar esclarecimento sobre o acidente.

