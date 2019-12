Idoso morre carbonizado durante incêndio em residência de Pimenta Bueno

Testemunhas informaram que o homem estava sendo ameaçado. Corpo da vítima foi localizado embaixo de uma porta, após o fogo ser controlado pelos Bombeiros.

Um homem de 69 anos morreu e teve o corpo carbonizado durante um incêndio em uma residência na madrugada desta terça-feira (24) no bairro Bela Vista em Pimenta Bueno (RO), na Zona da Mata.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar (PM) chegou no local, que ainda estava em chamas, vizinhos informaram que um morador não tinha saído da casa e que poderia estar preso no incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou três tanques para controlar o fogo. Quando estava sendo realizado o trabalho de rescaldo, o corpo do homem foi localizado embaixo de uma porta que estava presa por uma geladeira.

Testemunhas contaram que a vítima estava sendo ameaçada. Uma mulher disse que tentou ligar para o idoso ainda na madrugada, mas ele não atendeu, e que acredita que o telefone da vítima foi roubado.

A perícia compareceu ao local para os trabalhos necessários. O corpo do homem foi retirado por uma funerária. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil local, onde será investigado.

Fonte: G1 RO