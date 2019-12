Grave acidente na BR-364 deixa uma pessoa morta

O motociclista Jessé Alves de Lima, de 48 anos, morreu, e Gito Ferreira de Azevedo, 54 anos, ficou gravemente ferido, após os dois colidirem de frente, na manhã desta terça-feira (24), próximo ao lixão do município de Rio Branco, no km 19 da BR-364.

Após a colisão, Azevedo ficou com fratura exposta no pé e com outras fraturas na perna e no braço. Ele foi encaminhado por uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Segundo os socorristas, Jessé ficou desacordado e recebeu atendimento da viatura 01 do SAMU, mas ele morreu a caminho do hospital. O corpo do homem foi levado direto para o Instituto Médico Legal (IML), para realização dos exames cadavéricos.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), esteve no local do acidente, isolou a área para a chegada da Perícia Criminal. A Polícia Rodoviária Federal PRF confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito.

Após o acidente os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

Fonte: Urupa Notícias