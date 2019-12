Governador faz retrospectiva de um ano e destaca gestão estratégica para avanço do Estado

Marcos Rocha também enfatizou a aproximação com o governo federal que rendeu para Rondônia investimentos importantes

Obras concluídas e outras que já começam no início de 2020, investimentos implementados e medidas que estão dentro do Planejamento Estratégico foram apresentados pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, durante coletiva de imprensa que durou mais de uma hora, com explanação das principais ações concluídas ou iniciadas no período. A retrospectiva deste ano foi minuciosamente detalhada pelo chefe do Executivo Estadual, na manhã de segunda-feira (23) destacando como referência o combate à corrupção, o avanço na regularização fundiária, e gestão estratégica nas áreas de Saúde, Segurança e Educação, resumindo todas as medidas.

A coletiva de imprensa foi realizada no auditório Jerônimo Santana, edifício Rio Pacaás Novos, para a apresentação do planejamento já executado no primeiro ano de gestão do governador Marcos Rocha, que falou da gestão estratégica, ou seja, ações coordenadas de forma eficaz para que o governo possa alcançar os objetivos em prol da população. Um dos principais eixos de ações apontado pelo governador é o enfrentamento à corrupção, com perspectiva de colocar o Estado de Rondônia como referência nacional.

Dando sequencia à explanação, o governador pontuou algumas obras que foram implementadas em diversas áreas, bem como medidas colocadas em prática, citando o resgate de importantes eventos como o Arraial Flor do Maracujá, a Exposição Agropecuária de Porto Velho, além de outras feiras que atuam diretamente com o agronegócio e movimentam a economia do Estado.

Neste sentido, o governador chamou também a atenção para o fortalecimento do turismo em Rondônia, com medidas colocadas em prática que visam fomentar e apresentar o potencial turístico do Estado. O desafio para o próximo ano, nessa área, é o resgate do Duelo da Fronteira, tradicional evento realizado no município de Guajará-Mirim.

O governador atentamente respondeu a todas as perguntas feitas por equipes de veículos de comunicação, tais como: SIC TV, TV Meridional, TV Allamanda, Rede TV, Rede Amazônica, CBN Amazônia, G1 Rondônia, Rondoniaovivo e Rádio Boas Novas.

HOSPITAL JOÃO PAULO II

O jornalista Sérgio Pires, da SIC TV, abriu a rodada de perguntas falando da construção do novo hospital que substituirá o Pronto Socorro João Paulo II, afirmando ser um antigo sonho do povo rondoniense. Ao responder ao questionamento, o governador enalteceu antes a união de esforços entre os Poderes, citando o Tribunal de Contas que garantiu R$ 50 milhões para a construção no novo Hospital de Emergência e Urgência. “Não será um elefante branco para a população. Eu não admito que o governo inicie uma obra para deixá-la sem recursos e inacabada”, ressaltou o governador enfatizando, inclusive, que a construção do Hospital está entre as políticas prioritárias do Governo, com tendência de que seja construído através do modelo de Built To Suit (BTS)

Marcos Rocha também deixou claro que brevemente será efetuada a assinatura de contrato para iniciar no próximo ano a licitação já com o foco para o início na construção do novo hospital, em Porto Velho.

O posicionamento do governador também refere-se aos benefícios resultantes da aproximação com o governo federal, bem com a habilidade que o governo teve de trabalhar de forma alinhada com Poderes e órgãos, e as ações que compõe o Planejamento Estratégico para Rondônia.

Durante a explanação, o governador destacou o trabalho firme para dar respostas aos anseios históricos da sociedade como o combate à corrupção; modernização da segurança pública.

“Buscamos solução para o Pronto Socorro João Paulo II; inovação na educação, investimos na cultura e no agronegócio; e nos empenhamos para destravar a tão esperada e necessária regularização fundiária que permite o produtor ter acesso a crédito junto a instituições financeiras, visando ampliação principalmente na área rural e gerar emprego e renda”, enfatizou o governador Marcos Rocha.

Em relação à segurança, o governador destacou a redução no índice de criminalidade, reflexo das ações que o governo vêm desenvolvendo no setor e colocou Rondônia como o Estado mais seguro da região Norte. O chefe do Executivo Estadual falou da contratação de novos policiais militares que reforçaram o policiamento ostensivo em todo Estado.

O governador deixou claro que todas as áreas de atuação estão sendo priorizadas. O fato é que, segundo explicou, são muitas ações. “Nosso planejamento estratégico é de quatro anos, o que definimos como tática de guerra para que possamos vencer com o tempo todas as demandas. Mas, o importante é passarmos a verdade para a população”, disse o governador, lembrando que todo o trabalho foi realizado com um orçamento feito com base no governo anterior.

GOVERNO FEDERAL

Marcos Rocha também enfatizou a aproximação com o governo federal que rendeu para Rondônia investimentos importantes. “Um dos principais assuntos que tratei este ano com o presidente Jair Bolsonaro foi quanto a regularização fundiária. Estive em Brasília onde participei da solenidade na qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a Medida Provisória (MP) que prevê regras para a regularização fundiária. Fico feliz que esteja avançando de verdade um dos compromissos de gestão federal e estadual para fomentar o agronegócio e fortalecer a economia”, reforçou.

O governador também foi questionado sobre as reformas nos estádios Aluízio Ferreira (em Porto Velho) e João Saldanha (em Guajará-Mirim). “Serão 3 obras neste sentido. A reforma no Aluizão e no João Saldanha e a construção do Centro de Convenções”, definiu, lembrando que o Centro de Convenções inclui diversas estruturas como salas para oficinas de dança, música e teatro; arena; arquibancadas com cobertura; palco; espaço para exposição de artesanato e anfiteatros.

Na ocasião da coletiva de imprensa, o governador destacou pontos que foram olhados com atenção este ano, tais como: lei que garante apoio à população contra o corte de energia; equipamentos para agricultura, visando atender o pequeno agricultor; a retirada da vacina contra a febre aftosa, o que irá valorizar o rebanho bovino e abrir novas portas para exportações; fortalecimento na agricultura; fomento no turismo; bem como outras áreas.

Marcos Rocha também destacou as melhorias das estradas estaduais, sendo incluídas como prioridades em 2019. Ele lembrou que, antes apenas 12% das máquinas do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) estavam em funcionamento e agora já são 90% em atividade. O que possibilitou a recuperação de cerca de 6 mil km.

O DER tem executado serviços em vários municípios do Estado. Hoje, as condições do DER são bem melhores que quando foi iniciado o governo, com máquinas danificadas o que refletiu nas ações atribuídas ao órgão.

