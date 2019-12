Festa natalina acaba em quase tragédia em Rondônia

Antônio Carlos dos Santos, 45, foi atacado a golpes de facão por um sobrinho na manhã desta quarta-feira de Natal durante bebedeira em uma residência na Rua Jurupoca, bairro Lagoa, região Leste de Porto Velho (RO). O autor do crime fugiu.

Conforme apurou o Rondoniaovivo, a vítima estava em um confraternização natalina com o sobrinho e outros familiares. Todos se divertiam até que o tio e o sobrinho se desentenderam.

Os dois travaram luta corporal e o sobrinho se armou com um facão. Ele atacou o tio com golpes na cabeça, deixando-o seriamente ferido. Após o crime, o acusado fugiu do local. A vítima foi socorrida para a UPA da zona Sul. A PM foi chamada, mas não prendeu o autor do crime.

Fonte: Rondoniaovivo