Avião é interceptado e quase meia tonelada de cocaína são apreendidas

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Federal e a 2ª CIPM/12ºCR (Comodoro) da PM/MT, realizou nessa sexta-feira (20) Operação na Zona Rural de Comodoro, cidade do Mato Grosso a 110 km de Vilhena (RO), que culminou na interceptação de um avião modelo Cesna 206 de prefixo CP-1660 na pista de pouso de uma Fazenda, às margens do Rio Guaporé.

Momentos antes da abordagem, um veículo Fiat Strada parou na pista e por lá ficou, aguardando o pouso da Aeronave para fazer a descarga da droga que estava a bordo. Quando as equipes realizaram abordagem policial, os dois ocupantes do avião conseguiram se evadir para uma região de mata, enquanto os dois ocupantes do veículo se renderam e lhes foi dada voz de prisão.

Foram realizadas buscas no intuito de localizar os foragidos, porém, não se obteve sucesso. As equipes saíram da pista de pouso em direção à Sede da Fazenda, quando em determinado momento, abordaram e prenderam o gerente da propriedade em uma motocicleta CRF 250cc vermelha. Ele era um dos principais alvos da Operação, já que pelas investigações, recebia a quantia de R$ 30 mil para cada pouso efetuado na pista com carga de entorpecentes e ainda prestava apoio aos traficantes.

Ainda mais para frente foi possível abordar e prender mais dois indivíduos que se deslocavam em direção à pista em um Fiat Uno e estavam indo em apoio aos criminosos.

Finalmente foram feitas diligências na Sede da Fazenda, onde foram encontradas 06 (seis) armas de fogo, sendo um Fuzil de calibre .308, uma espingarda gauge 12, uma pistola calibre .22, um revólver calibre .38 e duas carabinas sendo uma de calibre .38 e uma .22.

Diante dos fatos, todos os conduzidos e o material apreendido foram encaminhados para a Base Operacional para registro do Boletim de Ocorrência e posteriormente entregues na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres.

– 436 (quatrocentos e trinta e seis) tabletes de pasta base de cocaína;

– 01 (um) fuzil de precisão TRADEMARK BRNO calibre .308;

– 01 Espingarda Maverick gauge 12;

– 01 Carabina Amadeo Rossi calibre .38;

– 01 Carabina CBC calibre .22;

– 01 revólver Rossi calibre .38;

– 01 pistola Ruger calibre .22;

– 01 veículo Toyota/Hilux prata 2018/2018, placa QCR0635 de Nova Lacerda-MT;

– 01 veículo Fiat/Strada branco 2017/2018, placa PRP6521 de Goiânia-GO;

– 01 veículo Fiat/Uno prata 2011/2012, placa JIN2372 de Goiânia-GO;

– 01 motocicleta Honda/CRF vermelha sem placa;

– 01 motocicleta Honda/XRE300 branca 2013/2014 de Comodoro-MT;

– 34 cartuchos calibre .308 win;

– 45 cartuchos gauge 12;

– 01 cartucho calibre .38 special;

– 39 cartuchos .22 LR.

Prejuízo ao crime: Aproximadamente R$: 7.000.000,00;

BO n°: 2019.381004 e 2019.381011.

Fonte: Jaru Noticias