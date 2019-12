Receitas simples para você fazer Pão de queijo em 2020

Ingredientes

2 ovos

½ xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de polvilho doce ou azedo

100 g (1 pacote grande) de queijo parmesão ralado ou queijo meia-cura ralado

1 colher (chá) de sal

Queijo ralado para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Primeiro bata os líquidos e vá acrescentando o restante dos ingredientes. Por ultimo, coloque o queijo ralado e bata rapidamente. Preaqueça o forno a 180-200 graus – temperatura média. Unte as formas de empada com margarina ou óleo. Quando a massa estiver bem incorporada, coloque-a nas formas, enchendo somente até a metade. Se quiser, polvilhe os pães com queijo ralado. Ponha as formas dentro de um tabuleiro. Leve ao forno preaquecido. Asse os pães de queijo por aproximadamente 30 minutos, ou até que estejam corados.