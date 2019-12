Nova Brasilândia – Camionete D20 pega fogo e fica totalmente destruída

Uma camionete modelo D20, Chevrolet, ficou totalmente destruída após pegar fogo por causas desconhecidas na tarde desta segunda-feira (23/12) em Nova Brasilândia D’Oeste (RO).

De acordo com as informações de Testemunhas, o proprietário da D20, deu a partida e em seguida começou a sair uma fumaça escura do motor, foi quando o incêndio teve início.

O dono da caminhonete não queria abandonar o carro, por sorte os vizinhos conseguiram convencer ele.

Um caminhão pipa da prefeitura esteve no local para conter o incêndio, não houve feridos. A suspeita e de um provável curto circuito na parte elétrica do carro.