Morador de Nova Brasilândia, que está desaparecido há 04 dias

Aparecido desapareceu enquanto realizava uma viagem ao Estado do Paraná para visitar familiares durante o Natal.

Familiares estão desesperados a procura de Aparecido Pereira, de 74 anos, que reside no Município de Nova Brasilândia do Oeste/RO, o qual está desaparecido há pelo menos 04 dias.

De acordo com Leandro Pereira, filho do Senhor Aparecido, seu pai saiu para visitar familiares, durante a manhã da última quinta-feira, dia 19 de dezembro, numa viagem de ônibus, com destino ao Município de Iratema/PR, localizada a cerca de 430 quilômetros da Capital do Estado, Curitiba.

A última informação que a família teve foi de que o Senhor Aparecido chegou a desembarcar na Rodoviária de Campo Mourão/PR, por volta das 23h40min da noite de sexta-feira (20), não chegando a seu destino final e desde então não se teve mais notícias.

Uma ocorrência policial de pessoa desaparecida já foi registrada. Qualquer informação favor entrar em contato através do telefone ou whatsapp (69) 9 9247-5153.

Fonte: Alerta Rolim