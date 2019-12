Veja a previsão do Sipam para a véspera de Natal em Rondônia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a Alta da Bolívia está bem atuante causando bastante instabilidade em toda a região. O dia amanhecerá nublado em todas as áreas, podendo haver períodos de tempo encoberto no vale do Guaporé e norte do estado. A previsão será de pancadas de chuvas e trovoadas em todo o estado.

Na capital Porto Velho devem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia se estendendo até o inicio da noite. No oeste do estado as chuvas irão se concentrar no período da tarde e no sul do estado os maiores acumulados estarão entre a manhã e tarde. Em Vilhena deve chover bastante entre às 10h e 14h. Não há previsão de chuvas durante a virada do dia 24 para o dia 25 em nenhuma dessas regiões, porém o céu deverá permanecer nublado. Podendo amanhecer chovendo no dia 25.