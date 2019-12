Parte do teto da recepção do Hospital de Base desaba após chuva em Porto Velho

A chuva que encobriu Porto Velho neste domingo (22) foi uma das causas pelo desabamento de parte do teto da recepção do Hospital de Base, que ocorreu durante a madrugada. A assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que a infiltração também está entre os motivos que fez com que o gesso cedesse. Ninguém ficou ferido.

Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, contou ao G1 ter notado possíveis sinais de problemas na área que caiu na noite de sábado (21) durante o horário de visitas. Um deles era a água que escorria do teto mesmo antes da chuva. “Ontem à noite, na visita das 20h, a primeira catraca já estava fechada. Estava escorrendo água do teto. E ainda não tinha chovido. Com a primeira catraca isolada, você tinha que se desviar pela terceira catraca para poder entrar”, relembrou. A testemunha revelou ter retornado ao hospital na manhã deste domingo (22), encontrando parte dos destroços do teto já no chão. “Os bancos já estavam fora do lugar, bloqueando parte da passagem e o teto tinha desabado. Tinha caído o gesso, as fiações estavam expostas e os funcionários do balcão estavam afastados da área”, explicou. Segundo a Sesau, o local onde ocorreu o desabamento foi isolado para reparos. A secretaria reforçou ainda que não será preciso, no momento, o deslocamento dos funcionários que trabalham na área afetada. Sesau informou que a área onde houve o desabamento dentro do Hospital de Base foi isolada para reparos. — Foto: Arquivo pessoal Fonte: G1/Ro