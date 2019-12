Mulher captura sucuri de 2 metros durante passeio com a família

Uma dona de casa capturou, na tarde deste domingo (22/12/2019), uma sucuri com 2 metros de comprimento em um parque no Jardim Europa em Barretos (SP).

Larissa Lara de Souza ainda foi picada pelo animal na mão ao tentar colocá-lo dentro de uma caixa levada até o local pelo Corpo de Bombeiros.

“Ela não tem veneno, mas tem bactérias na boca, porque ela come bichos”, explicou Larissa. “Eu vim do mato, fui criada na fazenda junto com meu avô, em sítio. Nunca tive medo. Já peguei cobra cipó, uma jiboia em uma chácara”, acrescentou.

A mulher contou que percebeu a presença da sucuri enquanto passeava pelo parque com a irmã, as sobrinhas e os dois cachorros.

“Para proteger as crianças e os cachorros, resolvi pegar a cobra. Porém, aconteceu que ela acabou me picando. Mas, está tudo bem. Fui socorrida, fui ao hospital, tomei soro, fiz eletro[cardiograma], vários tipos de exame de sangue. Graças a Deus, está tudo bem”, disse.

Segundo Larissa, a cobra foi libertada em uma área de vegetação em Barretos.

Fonte:G1