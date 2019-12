Criminosos invadem fazenda, matam vaca e furtam a carne em Vilhena

Na tarde do sábado, 21, o fazendeiro A.R, de 53 anos, ficou surpreso ao chegar em sua propriedade e se deparar com os restos de uma vaca do rebanho, que havia sido carneada por invasores.

O crime aconteceu na fazenda Corgo do Vale, situada no quilômetro 20 da BR 364, área rural de Vilhena.

Segundo boletim de ocorrência registrado no sábado 21, os invasores mataram a vaca com um tiro na testa, e lá mesmo arrancaram o couro do animal e extraíram a carne, deixando os restos no local.

A única pista encontrada pelo fazendeiro foram rastros de pneus deixados pelos ladrões, e o caso será investigado pela Polícia Civil.