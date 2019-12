Criança de 5 anos é alvo de pit-bull e jovem salva menino: Vídeo

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação, que ocorreu em Padre Anchieta, no Rio de Janeiro.

Uma criança de 5 anos foi atacada por um pit-bull na última quinta-feira (19/12/2019) em Padre Anchieta (RJ). O menino conseguiu se livrar do animal graças à ajuda de um jovem, Patrick do Céu, de 20 anos, que passava pelo local no momento do ataque.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação. A criança estava acompanhada da babá, quando o cachorro avança. Patrick, de camisa vermelha, aparece para tentar salvar a criança e luta contra o cachorro. Em meio às tentativas de mordidas, o jovem coloca o menino em cima de um carro e vira alvo do ataque. Por fim, Patrick sobe também em cima do carro. O cachorro tenta subir, late, mas não consegue. Em entrevista ao jornal Extra, Patrick refutou o título de herói e disse que agiu por instinto. “Não sou herói, longe disso. Quando vi o que estava acontecendo, só consegui pensar na Lara [sua filha]. Fiz por aquele menino o que eu faria por ela. Não pensei em mim em nenhum momento, só queria fazer com que ele ficasse seguro”, afirmou. Confira o vídeo: Fonte: metrópoles