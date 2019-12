Asteroide gigante passará “raspando” pela Terra perto do Natal

Um asteroide gigante de cerca de 610 m de diâmetro irá passar “raspando” pela Terra pouco depois do Natal. De acordo com a NASA, o meteoro CH59 estará mais próximo do nosso planeta no dia 26 de dezembro. Nesse dia, a rocha espacial estará a uma distância de 0,05 unidades astronômicas, ou 6 milhões de quilômetros.

O CH59 viaja pelo espaço a uma velocidade de 44.172 km/h. O asteroide é maior do que o edifício Empire State e a Torre Eiffel. Qualquer objeto desse é uma ameaça em potencial à Terra. O impacto causaria milhões de mortes e provocaria destruição em grande escala.

Na escala da NASA, meteoros como o CH59 são classificados como Asteroides Potencialmente Perigosos e Objetos Próximos da Terra. Em caso de impacto, eles podem desencadear tsunamis devastadores, terremotos e efeitos secundários que se estenderiam muito além da área de colisão. Há cerca de 66 milhões de anos, acredita-se que um asteroide de 10 km de diâmetro tenha destruído os dinossauros e dois terços de toda a vida na Terra.

Apesar disso, não há motivos de preocupação a respeito do CH59. Paul Chodas, diretor de um departamento da NASA chamado de Centro de Estudos de Objetos Próximos, disse que o asteroide está “próximo” da Terra em escalas astronômicas, embora não em termos humanos. Em seu ponto mais próximo, o meteoro estará 19 vezes mais distante do que a Lua está do nosso planeta.

Fontes: Newsweek e Express

Imagens: Shutterstock.com e NASA/Reprodução