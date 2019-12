Uma pessoa morre após caminhonete perde o freio e capotar por várias vezes

No final da tarde desta sexta-feira, 20, um grave acidente aconteceu no trevo que da acesso a cidade de Ministro Andreazza, saída de Cacoal.

Segundo as informações, 04 pessoas estavam no interior do carro e seguiam de Andreazza sentido a Cacoal, para comemorar um aniversário, chegando nas proximidades do trevo na BR 364, o condutor percebeu que a caminhonete perdeu o freio, para não adentrar de uma vez na BR, ele jogou a Hillux de Cor Preta, Placa MZS-3738 de Cacoal, para o acostamento e veio a capotar por várias vezes.

A passageira da caminhonete foi arremessada para fora do veículo pela janela e teve inúmeros ferimentos na região da cabeça, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou socorro as vítimas com urgência levando — as ao hospital Heuro em Cacoal, a mulher estava em estado grave.

Com o capotamento a caminhonete teve perca total no acidente.

Em contato com a equipe médica do Heuro, foi relatado que a mulher que foi socorrida e inclusive era a aniversariante do dia, veio à óbito devido à gravidade dos ferimentos, até o presente momento foi divulgado apenas o primeiro nome da vítima, identificada como Alessandra.

Fonte: noticia 190