Dicas de como combater e controlar o caramujo africano

A população tem um papel crucial no combate e controle do caramujo africano, seja na coleta e combate da espécie ou na limpeza e conservação de terrenos ocupados ou baldios.

O verão é um período chuvoso e lembramos que após a chuva, os caramujos africanos (que já se tornaram uma praga no Brasil) se proliferam, pois eles gostam de ambientes quentes, úmidos e com sombra. Os quintais das residências e os terrenos abandonados são lugares apropriados para a reprodução dos caramujos, por isso a importância de mantê-los sempre limpos e cuidados.

O caramujo africano é um molusco terrestre da espécie Achatina fulica, originário do nordeste da África trazido para o Brasil na década de 80. Está classificado entre as cem piores espécies exóticas invasoras de ocorrência mundial, apresenta excelente capacidade de adaptação e dispersão, uma vez que tem hábito alimentar herbívoro generalista, grande resistência a alterações ambientais e alto potencial reprodutivo.

Quais as Medidas de Controle do Caramujo Africano e como prevenir as doenças?

O caramujo deve ser identificado a fim de não colocar em risco os caramujos nativos (existem espécies brasileiras que podem ser confundidas). A identificação do caramujo africano é feita através da borda da concha. No caramujo africano, a borda da concha apresenta-se cortante e afiada. As espécies nativas apresentam a borda da concha espessa e não cortante.

Que cuidados a população deve tomar?

A principal providência a ser tomada é o controle pela catação. O uso de pesticidas não é recomendado em função da alta toxicidade dessas substâncias. A melhor opção é a catação manual com as mãos protegidas com luvas ou sacos plásticos. Este procedimento pode ser realizado nas primeiras horas da manhã ou à noitinha, horários em que os caramujos estão mais ativos e é possível coletar a maior quantidade de exemplares. Durante o dia, eles se escondem para se proteger do sol.

Como eliminar os caramujos depois da catação?

Queima e maceração das conchas

Colete os exemplares encontrados colocando-os em um recipiente de metal ou de barro queimá-los de forma controlada com fogo persistente. Posteriormente, depois de frio, quebrar as conchas e enterrar no solo de forma a não servirem de criadouros para mosquitos principalmente o Aedes aegypti, transmissor da Dengue.

Disposição para coleta de lixo domiciliar

Em um balde, diluir uma colher de água sanitária em um litro de água. Esta diluição deve ser proporcional à quantidade de caramujos africanos coletados. Reservar;

Com uma tesoura ou faca, fazer pequenos furos em uma sacola plástica.

Coletar os caramujos com as mãos protegidas, colocando-os na sacola com furos;

Fechar a sacola com um nó em sua extremidade;

Colocar esta sacola no balde reservado com a mistura de hipoclorito de sódio (água sanitária);

Manter os caramujos imersos por 24 horas;

Retirar a sacola do balde, escorrendo a água por completo;

Colocar a sacola em outra, sem furos, fechando-a com um nó em sua extremidade;

Dispensar a sacola para a coleta de lixo domiciliar;

Dispensar a água utilizada na rede de esgoto sanitário.

O que não devo fazer?

Evitar usar sal para controlar os caramujos, para impedir a salinização do solo, pois o sal o torna infértil e especialmente porque apesar de matar o caramujo, não mata os ovos que possam estar em seu interior.

Utilizar venenos ou moluscicidas, por esses não serem espécie-específicos, colocam em risco os moluscos nativos. Essas substâncias podem ser muito tóxicas e não seguras, podendo ocasionar intoxicação humana e morte acidental de outros animais, inclusive os domésticos.

Como higienizar verduras, frutas e legumes consumidos crus?

Lave bem esses alimentos em água corrente e deixe-os de molho por 30 minutos em solução de hipoclorito de sódio a 1% (1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água filtrada). Com esses procedimentos é possível evitar, além de outros parasitas, a infecção por larvas de Angiostrongylus sp.

É importante salientar que a população tem um papel crucial no combate e controle do caramujo africano, seja na coleta e combate da espécie ou na limpeza e conservação de terrenos ocupados ou baldios.

Fonte: Conesul Acontece