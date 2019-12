Alta Floresta – Corpo de homem em decomposição é achado na zona rural

Moradores da região encontraram o cadáver numa pastagem. Corpo não apresentava sinais de violência.

O corpo de um homem, identificado como José Ramos Da Costa 62 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição nesta sexta-feira (20) na pastagem de uma propriedade localizada na Linha 148 com a linha 90 km 63, zona rural de Alta Floresta (RO).

O cadáver não apresentava sinais de violência, o que leva a crer que a morte tenha sido por causas naturais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores próximos da vitima que encontraram o corpo caído em meio à pastagem, ao verificar do que se tratava, acionaram a polícia.

O corpo foi liberado para uma funerária de plantão do município.

FONTE: www.190online.com