Alta Floresta – Grave acidente de um corola na linha 172

Um grave acidente de trânsito aconteceu no quilômetro 12 da RO 383, próximo a Linha 172, entre os municípios de Santa Luzia e Alta Floresta na madrugada desta sexta-feira, dia 20 de dezembro.

O advogado Renan Gonçalves de Souza (23), contou que seguia pela rodovia, no sentido Santa Luzia a Alta Floresta, quando perdeu o controle do carro, um Toyota Corolla, de cor prata, e saiu da pista. O veículo capotou várias vezes após se chocar em um barraco as margens da rodovia.

Renan foi socorrido por populares até o hospital municipal de Santa Luzia. O motorista quebrou um dente, fraturou a clavícula e sofreu vários hematomas.

A Polícia Militar de Alta Floresta atendeu a ocorrência que foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta.

Os detalhes do acidente foram relatados pelo condutor a Polícia Civil de Santa Luzia.

O automóvel ficou com placa da cidade de Alta Floresta D’Oeste ficou totalmente destruído.

Fonte: Florestanotícias.com