Valvique destaca discussão que aprovou projeto que discutiu benefícios para servidores

O vereador Valvique Ferreira (SD), destacou o papel da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste na discussão do Projeto de Lei 46/2019 que “altera tabela da Lei Municipal 1.056/2011 referente aos valores de plantões extras dos médicos e dá outras providências”.

A discussão e aprovação do projeto aconteceram durante a sessão extraordinária desta quarta-feira (18).

O projeto, aprovado por unanimidade, recebeu uma emenda de autoria coletiva em que beneficia outros servidores municipais.

Na sessão ordinária do dia 16 de dezembro, o vereador Valvique pediu vista do projeto, por entender que a matéria precisava amparar outros profissionais.

O projeto, assim que sancionado, vai beneficiar servidores que atuam na área da saúde, principalmente no Hospital Municipal.

Para o vereador Valvique, todos os serviços desempenhados no Hospital Municipal são importantes. Sendo assim, propôs que o Executivo faça um estudo e valorize os demais profissionais que atuam na unidade hospitalar.

“São funcionários que deixam seus familiares para desempenhar suas atividades naquele hospital”, disse o parlamentar.

Fonte: Assessoria

Curtir isso: Curtir Carregando...