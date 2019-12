Prefeitura paga salário referente mês de dezembro nesta sexta-feira dia 20

Os servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D´Oeste recebem o salário referente a mês de dezembro nesta sexta-feira (20). Apesar das dificuldades, a Prefeitura está honrando seu compromisso priorizando o funcionalismo público e pagando os salários em dia, de forma integral.

Os salários dos servidores ativos têm sido depositados rigorosamente em dia, normalmente o pagamento é do dia 24 a 28 de cada mês, mas devido as comemorações do Natal e fim de Ano, o Município adiantou o pagamento do funcionalismo.

A medida demonstra a seriedade em conduzir o dinheiro Público e o comprometimento da Administração com os servidores públicos, tudo isso está sendo possível graças a uma gestão séria, comprometida e responsável.

Fonte: Decom