Acidente entre moto e onça-pintada deixa casal ferido em Alta Floresta, MT

Um casal de 20 e 37 anos acabou ficando ferido após baterem a moto em que estavam em uma onça-pintada que havia sido atropelada. O acidente ocorreu na rodovia MT-208, próximo ao aterro sanitário, em Alta Floresta/MT.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, o casal teve escoriações leves. O condutor de 37 anos, disse que transitava sentido Alta Floresta /Carlinda e não conseguiu desviar do animal devido a um veículo que transitava em sentido contrário com luz alta, ofuscando a sua visão.

O casal foi socorrido ao Hospital Regional.

A onça foi recolhida e encaminhada para a UNEMAT, onde passará pelo procedimento de taxidermia. Foi constatado que trata-se de uma fêmea e que possivelmente tenha filhotes, porque tinha leite nas mamas.

Fonte: Notícia Exata