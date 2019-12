Motorista morre carbonizado após caminhões baterem de frente e pegarem fogo em MT

O motorista de um caminhão furgão morreu após bater de frente com um caminhão que transportava gado na BR-070, em Poconé, a 104 km de Cuiabá.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou preso entre as ferragens e morreu carbonizado após os caminhões pegarem fogo após a batida. A PRF não informou a identidade dos envolvidos no acidente.

Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou o fogo, que já havia consumido praticamente todo o caminhão furgão.

Agente da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local do acidente e encaminharam o corpo do motorista ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Fonte: G1 MT