Marido e mulher morrem com 20 minutos de diferença entre eles 70 anos juntos

Um ex-delegado e uma ex-gerente de lavanderia se conheceram no colégio, se casaram aos 20 anos e viveram os 70 anos seguintes juntos –os dois estavam em camas vizinhas de uma casa de repouso.

O homem e a mulher norte-americanos que viveram juntos durante 70 anos morreram com 20 minutos de diferença entre os dois no estado de Michigan, nos Estados Unidos, no começo deste mês.

Les e Freda Austin, ambos de 90, deram entrada em uma casa de repouso no dia 6 de dezembro e estavam em camas vizinhas quando faleceram no dia seguinte. Os dois haviam se conhecido na escola e se casaram em 1949.

Os dois haviam comemorado os 70 anos de casamento em novembro. O velório vai acontecer na terça-feira (24), na cidade de Mason, no estado do Michigan.

Les foi um sargento de polícia, e Freda foi gerente de uma lavanderia na cidade de Jackson.

Os dois deixam dois filhos, quatro netos e oito bisnetos.

Fonte: G1