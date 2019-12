Jaru: Carreta carregada de madeira cai em ribanceira ao perder o controle

Uma carreta Mercedes Benz que transportava madeira serrada, na tarde desta terça feira (17) caiu em uma ribanceira de mais de 7 metros as margens da BR 364, a cerca de 3km do município de Jaru.

O veículo seguia de Itapuã do Oeste com destino a Ji-Paraná e ao se aproximar de uma lombada implantada no km 429, antes de uma perigosa curva, freou bruscamente perdendo o controle, saído a direita da pista.

O caminhão caiu na ribanceira e capotou até parar, bem abaixo. A madeira ficou esparramada pela vegetação, o veículo sofreu vários danos, porem o caminhoneiro saiu ileso do acidente.

Fonte: Jaruonline