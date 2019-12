Frente fria deve aumentar a umidade em Rondônia a partir desta terça-feira

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que por conta de um frente fria que avança para o sudeste brasileiro, o fluxo de vento em diversos níveis da atmosfera convergem para alimentar esse sistema, saindo da Amazônia, trazendo bastante umidade para todo o Estado de Rondônia.

Essa instabilidade faz com que o céu fique cada vez mais carregado de nuvens. Nessa terça-feira o dia deverá amanhecer nublado em todas as regiões, variando com períodos de encoberto no cone sul. As chuvas ocorrem como pancadas acompanhadas de trovoadas.

