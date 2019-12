Circuito interno registra dono de Padaria sendo assaltado em Ji-Paraná.

Segunda feira,(16), um assalto em uma Padaria localizada na rua Jasmim no bairro Santiago no 1° Distrito de Ji-Paraná. Toda ação do assaltante foi flagrada por câmera do circuito interno de imagens da Padaria. Além da Padaria outros dois comércios no bairro foram assaltados com as mesmas características do assaltante que a roubou a Padaria.

A Policia Militar realizou diligências nas proximidades porém não localizaram ninguém com as características, confira a ação do criminoso.

Fonte: Plantão Central